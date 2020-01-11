اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة لأهلي وبلاتينيوم ستارز بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز السبت 11/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث ينزل فريق الأهلي نادي القرن وأعرق الأندية على مستوى القارة السمراء ضيفاً ثقيلاً للغاية في عصر يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 على أراضي دولة زيمبابوي، من أجل مواجهة مضيفه المتواضع فريق بلاتينيوم ستارز في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة السير على سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها طيلة الأشهر الماضية، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز السبت في دوري أبطال إفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 على أراضي دولة زيمبابوي، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

الرابعة عصراً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الخامسة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. الثالثة عصراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.