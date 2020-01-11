اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز اليوم السبت 11-1-2020 في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز اليوم السبت 11-1-2020 في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السبت 11/يناير/2020 - 07:12 ص Advertisements Advertisements يترقب كافة محبي كرة القدم في كل مكان معرفة موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها، والتي يسعى فيها الأهلي إلى الفوز من أجل المنافسة على الصعود من دور المجموعات، وذلك في ظل الصراع الشرس بين الثلاث فرق التي أنهت أدوار الذهاب بنفس الرصيد من النقاط. موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم سوف يحل النادي الأهلي ضيفًا على فريق بلاتينوم ستار بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل الموافق 11/1/2020، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت الإمارات، ذلك لأن أغلب ملاعب القارة السمراء لا يتوافر بها أي أضواء كاشفة تسمح بخوض المباريات. يُذكر أن الفريق الأهلي فاز في المباراة السابقة على نفس الفريق بنتيجة هدفين دون مقابل، ويأمل أن يعود من زيمبابوي بالنقاط الثلاثة التي تجعله مستمر في المنافسة على الصعود. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم سوف تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم حصريًا عبر قناة بي إن سبورت المُشفرة، بالإضافة إلى البث على التردد الأرضي والذي يكون من حق صاحب الضيافة فقط، وسوف تقام في نفس اليوم في الساعة التاسعة مساءًا مباراة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، بعد أن حقق الفريق السوداني مفاجأة في المباراة الأخيرة وفاز على الفريق التونسي ليشغل الصراع مرة أخرى على الصعود. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا يتقاسم فريق الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية مع الهلال السوداني والنجم الساحلي برصيد 6 نقاط لكل منهم، ووصل الأهلي إلى هذا الرصيد بعد الخسارة في المباراة الأولى على يد النجم الساحلي بهدف وحيد، وفاز في المباراة الثانية على الهلال السوداني في مصر بنتيجة هدفين لهدف وكرر الانتصار على بلاتينوم. Advertisements

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