رياضة | الأهلي طمعان في كرم بلاتينيوم ستارز لتجنب لعبة الحسابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي طمعان في كرم بلاتينيوم ستارز لتجنب لعبة الحسابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطمع نادي الأهلي في تحقيق فوز كبير على مضيفه بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي خلال اللقاء الذي يقام بينهما في الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي مع مدربه رينيه فايلر إلى الفوز من أجل تجنب لعبة الحسابات في هذه المجموعة مع الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي كما يخشى فايلر الإجهاد للاعبين بسبب طول رحلة السفر من القاهرة إلى زيمبابوي، والتي استغرقت قرابة الـ12 ساعة.

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يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلفاً للمتصدر بفارق الأهداف النجم الساحلي بعد خسارة المباراة الأولى أمام بطل تونس لذلك يرغب في الفوز على حصالة المجموعة حيث يحتل بلاتينيوم المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

ومن المنتظر أن يشارك محمود كهربا في لقاء بلاتينيوم ستارز بعد ضمه إلى القائمة الإفريقية في ظل غياب رمضان صبحي وحسين الشحات للإصابة.

ويدرك الأهلي أن أي نتيجة أخرى غير الفوز ستجعله في مرمى الحسابات المعقدة عندما يواجه النجم الساحلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات.