رياضة | النصر ضد الاتحاد.. نجم يظهر وآخر يخفت



استطاع فريق الاتحاد أن يفرض التعادل على نظيره النصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، أمس الجمعة.

إذ أن اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف، سجل هدف النصر بيتروس والذي وصل لهدفه الثالث هذا الموسم، بينما أحرز هدف الاتحاد رومارينهو، ليصل للهدف الثامن له هذا الموسم.

ظهر الاتحاد بأداء قوي وممتع لم يظهر عليه منذ فترة طويلة، والذي امتع جماهيره، وأحيا الآمال مرة أخرى في نفوسهم لاستعادة بريق الفريق مرة أخرى.

نجم يظهر وآخر يخفت ظهر في مباراة أمس اللاعب ليوناردو جيل، صفقة اتحاد جدة الشتوية لأول مرة بقميص الفريق في مباراة رسمية، والذي جاء بمردود طيب، واستطاع أن يصنع هدف التعادل الذي منح الاتحاد نقطة ثمينة أمام النصر. Advertisements

وعلى الجانب الآخر، خفت نجم عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، الذي لم يقدم أي شيء طوال أحداث المباراة، على مستوى الأداء بشكل عام سواء تمريرات أو مراوغات أو تسديدات على المرمى.

عبدالرزاق حمدالله منذ انطلاق منافسات الدوري هذا الموسم، في كل مباراة على الأقل يسدد 3 مرات، وفي آخر لقاء للفريق أمام الفيحاء سدد 8 مرات على المرمى.

وكان يحتاج حمدالله إلى هدف واحد ليتخطى عدد أهداف الفرنسي بافتيمبي جوميز لاعب الهلال، الذي يعتلي صدارة الهدافين بالتساوي معه برصيد 10 أهداف.

غياب القرني أخفت نجم حمدالله المهاجم المغربي سجل 6 أهداف في مرمى الاتحاد، خلال ثلاث مواجهات، والتي كانت في شباك الحارس فواز القرني.

وحرس أمس عرين الاتحاد حارس المرمى جورهي، والذي لم يستطع حمدالله أن يسجل في مرماه.

جدير بالذكر أنه ارتفع رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة، ليحتل المركز ، بعد أن خاض 14 مباراة، وحقق الفوز في 4 لقاءات، وخسر في 8 مباريات، وتعادل في لقائين، وسجل 19هدف، ودخل مرماه 24 هدف.