رياضة | الهلال وجوميز أكبر المستفيدين من تعادل الاتحاد والنصر.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال وجوميز أكبر المستفيدين من تعادل الاتحاد والنصر.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



فرض اتحاد جدة التعادل الإيجابي بهدف على نظيره النصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، أمس الجمعة.

مصائب قوم عند قوم فوائد بهذا التعادل كسر الاتحاد سلسلة انتصارات النصر، في جميع المسابقات، إذ أن العالمي حقق 6 انتصارات متتالية في آخر لقاءاته.

تعادل النصر والاتحاد، جعل العالمي يفقد نقطتين ويتواجد في المركز الأول برصيد 30 نقطة، وهذا ما أسعد جماهير الهلال، وذلك لعودة فريقهم مرة أخرى للصدارة في حال الفوز أمام الوحدة، ثم الانتصار في المباراة المؤجلة أمام الفيصلي. Advertisements

إذ أن الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض 12 لقاء، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل ثلاث مرات، وخسر في مباراة وحيدة، وأحرز خلالهم 46 هدف، ودخل مرماه 13هدف.

فشل حمدالله في التسجيل يفسح الطريق أمام جوميز لصدارة الهدافين لم يستطع عبدالرزاق حمدالله أن يقدم أي شيء خلال مباراة النصر والاتحاد، وفشل في أن يسجل أي أهداف.

بهذا فقد أفسح الطريق أمام الفرنسي بافتيمبي جوميز، لصدارة الهدافين منفرداً في حال تسجيله هدف اليوم، إذ أنهما يأتيان في المركز الأول بقائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، بالمناصفة برصيد 10 أهداف.