شكرا لقرائتكم بلاتينيوم ضد الأهلي.. الأحمر يداعب صدارة المجموعة بأبطال أفريقيا خارج الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على مضيفه بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، عندما يتقابل الفريقين في الثالثة من عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويحاول الجهاز الفني مواجهة أزمة الإجهاد التي يعاني منها الفريق بسبب طول رحلة السفر من القاهرة إلى زيمبابوي، والتي استغرقت قرابة الـ12 ساعة وضمّت قائمة الأهلي المسافرة 20 لاعبًا وهم: محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ورامي ربيعة، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وجيرالدو، وأجايي، ومروان محسن، ووليد أزارو، وأحمد الشيخ، ومحمود عبدالمنعم «كهربا» ، ويترأس البعثة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة بولاوايو التي تستضيف المباراة أمس الجمعة على متن طائرة خاصة، قادمين من العاصمة هراري، التي شهدت اقامة البعثة الحمراء منذ وصولها لزيمبابوي، يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلفاً للمتصدر بفارق الأهداف النجم الساحلي، بعد خسارة المباراة الأولى أمام بطل تونس ،قبل أن يستعيد توازنه ويهزم الهلال السوداني في المباراة الثانية ويواصل انتصاراته على حساب بلاتينيوم في القاهرة، لذلك يرغب الأهلي في اسقاط بطل زيمبابوي مُجدداً للانقضاض على الصدارة، في الوقت الذي يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلي المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته في الثلاث مباريات التي خاضها في دور المجموعات حتى الأن.

ويعول رينيه فايلر المدير الفني على عناصر الخبرة التي تتواجد داخل قائمة الفريق، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد فتحي وعمرو السولية ، ،ويدعم الفريق الوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا والمنضم لأول مرة لقائمة الأهلي الافريقية بعد قيده مؤخرا، في الوقت الذي يعاني الأهلي من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعي الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحي وحمدي فتحي وحسين الشحات، بينما وضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على مدار الأيام الماضية برنامجا بدنيا خاصا للاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

رينيه فايلر أكد أن مباراة بلاتينيوم ستكون صعبة لكن خبرات لاعبى الأهلى قادرة على تحقيق نتيجة جيدة، موضحاً أن صعوبة المباراة تكمن فى أنها الأمل الأخير لبطل زيمبابوى من أجل المنافسة على حجز تذكرة التأهل للدور التالى فى دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن جميع الفرق تمتلك حظوظ الصعود لكن خبرات وقدرات لاعبى الأهلى قادرة على حسم اللقاء.

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وأضاف فايلر أن المنافسة قوية فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا حيث تضم العديد من الفرق أصحاب الخبرات والمستوى المتميز والتي سبق لها تحقيق اللقب من قبل وهو ما يزيد من إصرار الجهاز الفني ولاعبي الأهلي علي تحقيق التتويج باللقب وتحقيق طموحات الجماهير.

وعلى الجانب الأخر يسعى فريق بلاتنيوم لتحقيق المفاجأة واحراز نتيجة ايجابية أمام الأهلي ، وذلك لحصد أول النقاط، خاصة وأن الفريق لا يملك في جعبته أي نقاط بعد الخسارة في المباريات الثلاثة الأولى.

من جانبه أكد ليزوي سويح المدير الفني لبلاتينيوم على صعوبة مباراة الأهلى، معترفاً أن فريقه لايزال يفتقد خبرة المنافسة فى مسابقة دوري أبطال أفريقيا مطالباً الجماهير بالصبر ومنح اللاعبين مزيد من الوقت لاكتساب الخبرة.