شكرا لقرائتكم علي فرج وطارق مؤمن يتأهلان لدور الـ 16 ببطولة جي بي مورجان للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسدل الستار على منافسات اليوم الثاني ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 17 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البطولات البلاتينية وهي أعلى فئة ببطولات رابطة اللاعبين المحترفين PSA، ويحمل الثنائي المصري علي فرج ونور الشربيني لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وشهد اليوم الثاني انطلاق منافسات الدور التمهيدي الأول للسيدات، والدور التمهيدي الثاني أو دور ال 32 بمنافسات الرجال، حيث شهدت المباريات تفوقا مصريا كبيرا بعد تأهل 9 لاعبين مصريين بمنافسات الرجال والسيدات، وجاءت نتائج المصريين كالتالي:

فوز يوسف سليمان على منافسه ماسوتي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 11-5 .

فوز مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي وبطل العالم للناشئين على مواطنه محمد أبو الغار المصنف التاسع عالميا بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 4-11, 11-8, 11-8, 11-7.

فوز طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا على مواطنه مروان الشوربجي المصنف الثامن بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 16-14, 11-7, 11-9.

فوز علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا على مواطنه مازن هشام بنتيجة 3/2، في مباراة استغرقت 74 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 6-11, 8-11, 11-8, 11-3.

خسارة عمر مسعد أمام منافسه الفرنسي جريجوري جوليتير بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 78 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 8-11, 10-12, 11-5, 11-9 .

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وفي منافسات السيدات جاءت النتائج كالتالي:

فوز ندى عباس على الماليزية راشيل أرنولد بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاؤت نتيجة الأشواط كالتالي:10-12, 11-8, 7-11, 11-4, 11-4.

فوز مريم متولي على الكندية دانييلي لوترينو بنتيجة 3/0، في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:13-11, 11-6, 11-7.

فوز نادين شاهين على لاعبة هونج كونج، تونج تسز وينج، بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-7, 11-5.

فوز روان العربي على منافستها ليو تسز لينج، لاعبة هونج كونج، بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 7-11, 5-11, 11-7, 11-4.

فوز زينا مكاوي على الفىنسية مليسا ألفيش بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:14-12, 5-11, 11-9, 11-6.