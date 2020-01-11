شكرا لقرائتكم كارتيرون يحسم موقف كاسونجو ويطلب قيده بالقائمة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، مرتضى منصور رئيس النادي ، بتفضيله قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق فى المقعد المتبقى للفريق الأبيض فى قائمته الأفريقية عن ضم مهاجم محلى، إلا إنه ينتظر القرار النهائى من إدارة الزمالك خاصة إن هناك أمور إدارية من المنتظر إنهاءها من أجل قيد المهاجم الكونغولى التى وصلت بطاقته الدولية إلى الزمالك من الاتحاد المغربى عقب إنهاء إعارته للوداد المغربى، وتتمثل الإجراءات الإدارية فى إنهاء التعاقد مع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق بالتراضى حال الرغبة في قيد كاسونجو بدلا منه خاصة إن النادى لن يتمكن من قيد كاسونجو بدلا من التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الذى انقطع عن التدريبات وذلك حتى يحافظ النادى على حقوقه فى ظل شكوى اللاعب في الاتحاد الدولي.

علي صعيد منفصل، يغلق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، ملف دوري أبطال أفريقيا من أجل بدء الاستعدادات خلال الأيام الجارية لمواجهة الجونة، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، علي ملعب النادي الساحلي، في بطولة الدوري الممتاز التي يسعي الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار خلالها لمواصلة التقدم في البطولة نحو المقدمة بعد احتلال المركز الثالث برصيد 21 نقطة، وسيقوم الجهاز الطبي للزمالك بإخضاع محمد عبد الغني مدافع الفريق لاختبار لتحديد مدي جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية لتجهيزه لمواجهة الفريق الساحلي، وذلك بعد غيابه عن لقاء زيسكو الزامبي لشكواه من إجهاد في العضلة الأمامية مما أدي إلي استبعاده من الموقعة الأفريقية خاصة إن اللاعب أوضح للفرنسي باتريس كارتيرون عقب مشاركته في الجولة الماضية بالدوري أمام طنطا إنه شارك في اللقاء دون نهاية برنامجه التأهيلي لذا عاودته الإصابة في العضلة الأمامية ليقرر المدرب الفرنسي علي الفور تفضيل خضوعه لعمليات التأهيل كاملة بعد العودة للجهاز الطبي قبل الاعتماد عليه مجددا في المباريات لذلك فضل إن يحصل علي راحة من مباراة زيسكو في البطولة الأفريقية.