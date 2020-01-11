شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج وطارق مؤمن يتأهلان لدور الـ16 ببطولة جى بى مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات اليوم الثانى ببطولة جى بى مورجان للاسكواش، والتى تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 17 يناير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البطولات البلاتينية، وهى أعلى فئة ببطولات رابطة اللاعبين المحترفين PSA، ويحمل الثنائى المصرى على فرج ونور الشربينى لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وشهد اليوم الثانى انطلاق منافسات الدور التمهيدى الأول للسيدات، والدور التمهيدى الثانى أو دور الـ32 بمنافسات الرجال، حيث شهدت المباريات تفوقا مصريا كبيرا بعد تأهل 9 لاعبين مصريين بمنافسات الرجال والسيدات، وجاءت نتائج المصريين كالتالى:

فوز يوسف سليمان على منافسه ماسوتى بنتيجة 3 /0 فى مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 11-5.

فوز مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي وبطل العالم للناشئين على مواطنه محمد أبو الغار المصنف التاسع عالميا بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 4-11, 11-8, 11-8, 11-7.

فوز طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا على مواطنه مروان الشوربجي المصنف الثامن بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 16-14, 11-7, 11-9.

فوز علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا على مواطنه مازن هشام بنتيجة 3/2، في مباراة استغرقت 74 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 6-11, 8-11, 11-8, 11-3.

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خسارة عمر مسعد أمام منافسه الفرنسي جريجوري جوليتير بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 78 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 8-11, 10-12, 11-5, 11-9 .

وفي منافسات السيدات جاءت النتائج كالتالى:

فوز ندى عباس على الماليزية راشيل أرنولد بنتيجة 3/2 فى مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاؤت نتيجة الأشواط كالتالى: 10-12, 11-8, 7-11, 11-4, 11-4.

فوز مريم متولى على الكندية دانييلى لوترينو بنتيجة 3/0، في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:13-11, 11-6, 11-7.

فوز نادين شاهين على لاعبة هونج كونج، تونج تسز وينج، بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-7, 11-5.

فوز روان العربي على منافستها ليو تسز لينج، لاعبة هونج كونج، بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 7-11, 5-11, 11-7, 11-4.

فوز زينا مكاوى على الفىنسية مليسا ألفيش بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:14-12, 5-11, 11-9, 11-6.