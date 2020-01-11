شكرا لقرائتكم خبر عن أبوتريكة ناعيا السلطان قابوس بن سعيد: «اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى محمد أبوتريكة لاعب نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الذي واتفته المنية، الجمعة.

وقال ابوتريكة، في تغريدة عبر «تويتر»: «أحر التعازي إلى شعب سلطنة عمان الشقيقة لوفاة السلطان قابوس بن سعيد إنا لله وانا اليه راجعون. اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار».

وكان ديوان البلاط السلطاني أعلن وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر يناهز 79 عامًا، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

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وقال البلاط السلطاني، في بيان في الساعات الأولى من صباح السبت: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله، ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المُعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة».

وأضاف البيان أن السلطان قابوس رحل «بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عامًا منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من يوليو/تموز 1970، وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة.

وأشار البيان إلى مسقط اتبعت «سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا» في عهد السلطان قابوس.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.