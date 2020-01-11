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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - برشلونة ينتظر رد تشافى لحسم مصير فالفيردى
السبت 11 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفاصيل العرض الذى تقدم به برشلونة، لتشافى هيرنانديز مدرب فريق السد القطرى، من أجل خلافة المدرب الحالى للبارسا، إرنستو فالفيردى، الذى يواجه شبح الإقالة، بعد الخسارة التى تلقاها أمس الخميس، من أتلتيكو مدريد، فى نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن مسئولى برشلونة، الذين عقدوا إجتماع مع تشافى فى قطر، عرضوا عليه عقدا لمدة عامين ونصف، لتدريب البارسا، خلفا لأرنستو فالفيردى.
أضافت الإذاعة الإسبانية، أنه فى حال موافقة مدرب السد القطرى، على قيادة تدريب برشلونة، سوف يقوم البارسا، بإقالة فالفيردى من تدريب الفريق على الفور.
وأشار التقرير إلى أن تشافى، لا يفضل قيادة برشلونة فى الموسم الحالى، الأمر الذى سيجعل فالفيردى يكمل مشواره مع الفريق خلال الموسم الجارى.
وكان "راديو كتالونيا" الإسباني، قد أكد على سفر إيريك أبيدال المدير الرياضى للبارسا، إلى قطر من أجل الإجتماع مع تشافى، لقيادة برشلونة خلفا لأرنستو فالفيردى.
ويواجه فالفيردى، خطر الإقالة من تدريب الفريق الكتالونى، بعد وداع السوبر الإسباني، من نصف النهائي بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد، بنتيجة 3 – 2، أمس الخميس.
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