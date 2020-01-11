نادي مصر ضد المقاولون العرب وجها لوجه بالدوري المصري

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ويحتل نادى مصر المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفاً، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 2 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.
وطالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لاعبيه بضرورة الخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجايبة لتفادى التراجع فى جدول المسابقة لاسيما بعد الخسارة من الاهلى فى الجولة الماضية ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام المقاولون العرب مكون من : " عصام ثروت، أحمد أوكا، محمود شبانة، شريف أشرف، علاء عطا، أحمد يوسف، محمود توبة، محمود إسماعيل "رامبو"، أحمد الشيخ، محمد جمال تريكة، إسلام صالح".
على الجانب الأخر حذر عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه من خطورة الاستهانة بالمنافس الذى أستطاع خطف نقطة من أنياب الزمالك وسجل هدفاً فى مرمى الاهلى الذى لم تتلقى سوى هدفين ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام نادى مصر مكون من : " محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم صلاح، محمد طلعت، حسن الشامي، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيري".
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