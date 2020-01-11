أول تعليق من عمرو جمال بعد الحديث عن إنتقاله للزمالك

علق عمرو جمال، لاعب النادي الأهلي السابق وطلائع الجيش الحالي، علي حقيقة دخول نادي الزمالك في مفاوضات معه للحصول على توقيع في الفترة المقبلة .

وقال عمرو جمال في تصريحات تلفزيونية: "نادي الزمالك نادي كبير ولكن أنا أهلاوي والكيان أكبر وأحترم تاريخي في النادي الأهلي ومن الصعب أن انتقل إلى نادي الزمالك.

وعن تلقيبه بـ"الغزال"، أكد أن المعلق أيمن الكاشف هو أول من أطلق عليه لقب الغزال وذلك بسبب سرعته الكبيرة إضافة إلى تألقه في القفز والإرتقاء وإحراز الأهداف بالرأس.

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وتطرق عمرو جمال في حديثه معلقًا على أن محمد هاني واحد من أفضل اللاعبين داخل القلعة الحمراء وأنه مشروع للاعب كبير في مركز الظهير الأيمن.

وعن تشبيه الجماهير له بالفنانة ياسمين الرئيس، قال لاعب الأهلي السابق: "لا يتسبب ذلك في استيائي، ولكن على الجماهير أن ينتقدوني في الملعب فقط، وأرى أن ذلك مجرد دعابة ولا يتجاوز الأمر معي أكثر من ذلك".