شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُراضى محمود علاء "ماليًا" بعد رفض العرض التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، طلب عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض، خلال الفترة الجارية وتحديدا عقب مباراة زيسكو التي أقيمت أمس ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا ، من أجل التقدم بطلب رسمي لتعديل قيمة عقده المالية خاصة بعد إعلان رئيس قلعة ميت عقبة رفضه نهائيًا لاحتراف محمود علاء فى الدورى التركى بعدما تلقى عرضًا من سيفاس سبور متصدر البطولة التركية لضم اللاعب علي سبيل الإعارة لمدة 6 اشهر قابلة للبيع النهائي عقب نهاية الموسم ، علي ان يتقاضى محمود علاء لـ750 ألف دولار مقابل الحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء النهائى عقب نهاية فترة الإعارة.

رئيس الزمالك رفض العرض بشكل نهائى حيث أعلن بصورة واضحة في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأسبوع الجاري في النادي علي هامش اجتماع الزمالك مع اندية الدوري ، إنه لن يوافق على احتراف أي لاعب من قلعة ميت عقبة بالدورى التركى ، ورفض محمود علاء مواصلة المفاوضات مع النادى التركى بعد تصريحات رئيس الزمالك وفضل طلب عقد جلسة معه لتعديل عقده حيث يتقاضى ما يقرب من 4 مليون جنيه فى الموسم الواحد وحصل على وعداً من قبل من رئيس الزمالك بتعديل ذلك العقد بما يتناسب مع مجهوداته مع الفريق الأبيض ولكن جاء ارتباط الزمالك بمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا، ليؤجل جلسة اللاعب مع رئيس الزمالك على أن تعقد خلال الأسبوع الجارى، بعد تمسك اللاعب بالاستمرار مع ناديه بعد الإعلان النهائى لرئيس الزمالك رفض العرض التركى.