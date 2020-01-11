شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية ترفض فتح القيد للأندية المديونة ويتمسك بالحصول على المستحقات فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة طلبات بعض أندية الدوري الممتاز من أجل السماح لهم بقيد لاعبيهم الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة الخاصة بالبث الفضائي و ديون قديمة ، من أجل السماح لهم بقيد اللاعبين .

كما اشترط مسئولو الجبلاية سداد الأندية للمستحقات " كاش" أو شيك مستحق الدفع خلال الأيام الجارية، أكد مسئولو اتحاد الكرة أن جميع أندية الدوري عليها مستحقات متأخرة لاتحاد الكرة باستثناء الأهلي الوحيد الذى أنهى مديونياته ويجب سدادها خلال فترة القيد الحالية من أجل فتح باب القيد الشتوي لهم.

وأنهى النادى الأهلى إجراءات قيد محمود كهربا فى صفوف القلعة الحمراء رسميا بعد سداد المتأخرات على النادى، وتواجد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، فى مقر اتحاد الكرة منذ قليل لإنهاء إجراءات قيد كهربا، بعدما تمسك مسئولو اتحاد الكرة بالحصول على المستحقات المتأخرة لدى النادى الأهلى قبل قيد محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى فى القائمة، قبل مباراة إف سى مصر فى الجولة الـ12 بالدورى على استاد القاهرة.

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وعقد مرجان جلسة مع وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرك جلسة للتشاور حول هذه الأمور ومحاولة إنهائها حتى يتم قيد اللاعب رسميا فى القائمة الحمراء بعد وصول البطاقة الدولية رسميا.