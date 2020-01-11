شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطلب لائحة الإسماعيلي لتحديد المكافآت والعقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفني الجديد للإسماعيلى من إدارة النادي الإطلاع على لائحة الفريق المالية خاصة فيما يتعلق بالمكافآت وكذلك العقوبات حيث يرغب المدرب الفرنسي في تحقيق مبدأ "الثواب والعقاب" في الفريق خلال الفترة المقبلة وأكد المدرب الجديد أنه لابد أن تكون هناك جزاءات بشكل مُستمر للمُخطئ بجانب المكافآت لمن يجتهد ، موضحاً أنه سيطّلع على لائحة الفريق وقد يُجري عليها بعض التعديلات إذا لزم الأمر حتى يستطيع تحقيق طموحاته وأهدافه مع الدراويش في الفترة المقبلة ، وفي هذا الشأن ، عقد جوميز جلسة ودية مع لاعبيه قام خلالها بتحفيزهم،وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات وتحدث المدير الفني للدراويش مع اللاعبين عن نظام التدريبات في الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وعدم الخروج عن النص.

وأبلغ المدرب الفرنسى لاعبيه بأن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق ،مشددا على أن الإسماعيلى فريق كبير فى الوطن العربى ويجب على الجميع تقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذا الكيان ، وأوضع جوميز على أهمية انضباط كل لاعب داخل وخارج الملعب ثم الجاهزية الفنية والبدنية، وختم المدرب صاحب الــ50 عاما حديثه مع اللاعبين، بالتشديد على ثقته في قدراتهم، مطالبا إياهم بأن تكون مباراة طلائع الجيش انطلاقة مميزة فى استعادة الانتصارات من أجل اعادة إسعاد الجماهير.

من ناحية أخرى ، يناقش ديديه جوميز مع إدارة النادي ملف صفقات الفريق المزمع التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث أشترط المدرب الفرنسى على لجنة التعاقدات ضرورة مناقشته فى ملف اللاعبين المنتظر التعاقد معهم لإعلان موقفه سواء بالقبول أو الرفض لاسيما بعد مشاهدته للأداء السلبى للدراويش فى مباراة بيراميدز بالجولة الاخيرة لمسابقة الدوري والتى خسرها الفريق الأصفر بهدف دون رد .

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على الجانب الأخر ، طالب المدير الفنى الجديد للفريق الحصول على تسجيلات الفريق خلال مشواره بمسابقة الدورى وكأس محمد السادس فضلا عن تسجيلات الفرق المنافسة ، وجاء طلب المدرب الفرنسى من أجل التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق سعيا لتجنب تكرارها خلال المباريات المقبلة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش غداً الاحد بالدورى المحلى فى إطار الأسبوع الــ13 بالمسابقة المحلية بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

بات ديديه جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى ثالث مدرب فرنسى يتولى تدريب الفريق بعد الثنائى باتريس نوفو وسبستيان ديسابر، فمنذ بدء مسابقة الدورى المصرى عام 1948 تولى تدريب الإسماعيلى رسميا 58 مدربا منهم 26 مدرباً أجنبياً وعربيا و32 مدربا مصرياً، ويعتبر شحتة هو أكثر مدرب تولى المهمة، حيث تولاها خمس مرات، ويعتبر الألمانى هانز سميث صاحب العشرة أيام تدريب أقل من جلس على كرسى المدير الفنى.