رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز



لعبت أمس الخميس 9 يناير أول مباراة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين نادي شيفيلد يونايتد ونادي وست هام.

نتيجة مباراة شيفيلد يونايتد ووست هام أمس في الدوري الإنجليزي واستطاع نادي شيفيلد يونايتد أن يفوز على نظيره نادي وست هام يونايتد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. Advertisements

ترتيب الفريقين عقب مباراة الأمس وبنتيجة مباراة أمس وصل رصيد نادي شيفيلد يونايتد إلى 32 نقطة ليتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي وست هام عند 22 نقطة ليتواجد في المركز السادس عشر.

متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الريدز حتى الآن في الدوري.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ويقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي: