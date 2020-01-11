رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 11/يناير/2020 - 07:08 ص
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الدوري الإنجليزي
حسام مجدي
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لعبت أمس الخميس 9 يناير أول مباراة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين نادي شيفيلد يونايتد ونادي وست هام.
نتيجة مباراة شيفيلد يونايتد ووست هام أمس في الدوري الإنجليزي
واستطاع نادي شيفيلد يونايتد أن يفوز على نظيره نادي وست هام يونايتد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ترتيب الفريقين عقب مباراة الأمس
وبنتيجة مباراة أمس وصل رصيد نادي شيفيلد يونايتد إلى 32 نقطة ليتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي وست هام عند 22 نقطة ليتواجد في المركز السادس عشر.
متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الريدز حتى الآن في الدوري.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
ويقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:
1- "جيمي فاردي" ليتسر سيتي 17 هدف
2- "داني إنجز" ساوثامبتون 13 هدف
3- "أوباميانج" أرسنال 13 هدف
4- "ماركوس راشفورد" مانشستر يونايتد 12 هدف
5- "تامي إبراهام" تشيلسي 12 هدف
6- "هاري كين" توتنهام 11 هدف
7- "رحيم سترلينج" مانشستر سيتي 11 هدف
8- "ساديو ماني" ليفربول 11 هدف
9- "محمد صلاح" ليفربول 10 أهداف
10- "سيرجيو أجويرو" مانشستر سيتي 10 أهداف
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