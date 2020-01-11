اخبار الرياضه

رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السبت 11/يناير/2020 - 07:08 ص

448%247cview

Advertisements

الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي

حسام مجدي

377%247cview

Advertisements


لعبت أمس الخميس 9 يناير أول مباراة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين نادي شيفيلد يونايتد ونادي وست هام.

نتيجة مباراة شيفيلد يونايتد ووست هام أمس في الدوري الإنجليزي

واستطاع نادي شيفيلد يونايتد أن يفوز على نظيره نادي وست هام يونايتد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

ترتيب الفريقين عقب مباراة الأمس

وبنتيجة مباراة أمس وصل رصيد نادي شيفيلد يونايتد إلى 32 نقطة ليتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي وست هام عند 22 نقطة ليتواجد في المركز السادس عشر.

متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر نادي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الريدز حتى الآن في الدوري.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:

1- "جيمي فاردي" ليتسر سيتي 17 هدف
2- "داني إنجز" ساوثامبتون 13 هدف
3- "أوباميانج" أرسنال 13 هدف
4- "ماركوس راشفورد" مانشستر يونايتد 12 هدف
5- "تامي إبراهام" 12 هدف
6- "هاري كين" توتنهام 11 هدف
7- "رحيم سترلينج" مانشستر سيتي 11 هدف
8- "ساديو ماني" ليفربول 11 هدف
9- "محمد صلاح" ليفربول 10 أهداف
10- "سيرجيو أجويرو" مانشستر سيتي 10 أهداف

355%247cview

Advertisements

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا