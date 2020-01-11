رياضة | ترتيب هدافي الدوري السعودي

وكانت أهم مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي أمس هي مباراة التعاون والفتح ومباراة النصر واتحاد جده.

نتائج مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي أمس

الحزم × الشباب

وانتهت هذه المباراة بفوز نادي الشباب بهدف مقابل لا شيء.

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التعاون × الفتح

بينما نتهت هذه المباراة بفوز التعاون بهدفين مقابل هدف.

النصر × الاتحاد

فيما انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.