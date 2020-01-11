رياضة | على الرغم من توديع السوبر الإسباني .. نجوم برشلونة يؤيدون بقاء فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على الرغم من توديع السوبر الإسباني .. نجوم برشلونة يؤيدون بقاء فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن فالفيردي مازال يحظى بدعم كبير من نجوم البرسا وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نجوم برشلونة أظهروا دعمًا كبيرًا لفالفيردي في غرفة الملابس عقب نهاية المباراة وشددوا على وقوفهم بجانبه وتأييدهم لاستمراره على رأس القيادة الفنية.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق ما يزال على موقفه الداعم لاستمرار فالفيردي وهو الموقف الذي أعلن عنه اللاعب في أكثر من مناسبة سابقة، وهو ما يرجح كفة استمرار فالفيردي في منصبه حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لاعبي البرسا مازالوا واثقين من قدرة الفريق على مواصلة المشوار هذا الموسم نحو تحقيق الألقاب خاصة وأن الفريق يتربع على صدارة الليغا ويسير بخطوات ثابتة في دوري أبطال أوروبا.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن العديد من الأنباء تشير إلى إحتمالية رحيل فالفيردي عن البلوجرانا بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد على الرغم من تقدم المستوى في مباراة الأمس خاصة وأن جماهير البرسا لم يعد لديهم أي استعداد نفسي لتقبل أي إنتكاسات جديدة بعد سلسلة من الذكريات السيئة أوروبيًا، كان آخرها الخسارة الرباعية أمام ليفربول الموسم الماضي في مباراة العودة في الدور قبل نهائي دوري الأبطال.