رياضة | آرسنال يحسم مصير الراحلين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آرسنال يحسم مصير الراحلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت التقارير الصحفية أن إدارة المدفعجية ستتحرك بالتعاون مع ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق من أجل تحديد هوية الراحلين حتى يتمكن النادي من تكوين تشكيلة مثالية قوية للمنافسة على الألقاب والبطولات.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هناك العديد من اللاعبين المدرجين في القائمة من أجل الرحيل على سبيل الإعارة أو الصفقات الدائمة هذا الشهر، وعلى الرغم من عدم وجود ثلاثة مدافعين رئيسيين حالياً بسبب إصابة كلا من كيران تيرني وكالوم تشامبرز وهيكتور بيليرين.
وأوضحت التقارير الصحفية أن كلا من داني سيبايوس وروب هولدينج وجابرييل مارتينيلي يواجهون مشاكل في اللياقة البدنية وأنه هناك احتمالية كبيرة للاستغناء عنهم أما عن طريق الإعارة أو البيع النهائي.
وذكرت التقارير الصحفية أن أرتيتا المدير الفني لآرسنال لا يرغب أبداً في التخلي عن نجمه جرانيت تشاكا بعد أن ساعد لاعب خط الوسط في التصالح مع المشجعين الغاضبين منه.
وألمحت التقارير الصحفية أن الفترة المقبلة ستشهد مفاجآت في آرسنال مع احتمالية رحيل 12 لاعباً عن استاد ملعب الإمارات قبل نهاية الميركاتو الشتوي الحالي