رياضة | موعد نهائي السوبر الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد نهائي السوبر الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد وذلك في إطار منافسات النسخة الجديدة في نهائي كأس السوبر الإسباني والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والذي ستقام على ملعب الجو

هرة المشعة.



وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي النسخة الجديدة من كأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في الدور قبل النهائي من البطولة.



وكان أتلتيكو مدريد قد تأهل لمواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه القاتل والدراماتيكي على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة في الدور قبل النهائي من كأس السوبر الإسباني.