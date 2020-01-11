رياضة | سيموني في ورطة قبل مواجهة ريال مدريد بنهائي السوبر الاسباني







وضع اللاعب خورخي كوكي لاعب وسط نادي اتلتيكو مدريد الإسباني المدرب الأرجنتيني سيموني في ورطة كبيرة قبل مواجهة ريال مدريد المقبلة في نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني يوم الأحد المقبل.

وأعلن نادي اتلتيكو مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن غياب اللاعب خورخي كوكي عن مباراة ريال مدريد الأحد المقبل، في نهائي السوبر الإسباني على ملعب الجوهرة المشعة بجدة حيث تم استبعاد اللاعب خورخي كوكي من خوض النهائي بسبب معاناته من آلام في عضلات الفخذ الأيمن، والتي تسببت في استبداله أمام برشلونة بمباراة نصف النهائي.

وأضاف الموقع الرسمي للنادي الاسباني أن الفحص الأول الذي خضع له اللاعب كوكي أثبت وجود إصابة بأوتار الفخذ الأيمن ومن المقرر إجراء المزيد من الاختبارات على اللاعب عند العودة إلى مدريد، قبل إعلان التشخيص النهائي وفي الوقت نفسه، شارك خوسيه ماريا خيمينيز، اليوم الجمعة، في المران الجماعي، بعد تعافيه من آلام عضلية حيث تدرب خيمينيز بشكل طبيعي، مما يشير لاحتمالية مشاركته في النهائي أمام ريال مدريد في المباراة النهائية.