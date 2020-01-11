رياضة | مفاجأة.. نجم برشلونة يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم برشلونة يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ذكرت تقارير اسبانية رغبة اللاعب الدولي التشيلي ارتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة الاسباني في مغادرة النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحفية موندو ديبورتيفو الإسبانية ان تعاقد نادي برشلونة مع ماتيوس فيرنانديز نجم نادي بالميراس البرازيلي أو داني أولمو لاعب نادي دينامو زغرب الكرواتي سيعجل هذا الأمر برحيل اللاعب الدولي التشيلي ارتورو فيدال عن صفوف نادي برشلونة الاسباني خاصة وأن هناك اهتمام كبير من جانب إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي لضم اللاعب التشيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" يوجد اهتمامًا كبيرًا من أداة نادي برشلونة الاسباني لفكرة استعادة لاعب نادي دينامو زغرب الكرواتي أولمو، الذي غادر النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2014، في ظل تحديد إدارة دينامو زغرب مبلغ 40 مليون يورو، للتنازل عن اللاعب الشاب لصفوف النادي الكتالوني".