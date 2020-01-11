رياضة | فاردي يعود لقيادة تشكيل ليستر سيتي أمام ساوثهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاردي يعود لقيادة تشكيل ليستر سيتي أمام ساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستضيف ملعب كينج باور اليوم مباراة قوية تجمع بين فريق ليستر سيتي صاحب الأرض والجمهور ونظيره ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء يقوده الحكم لي ماسون.

موعد مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي يحل فريق ساوثهامبتون ضيف على نظيره ليستر سيتي اليوم السبت ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي يلتقي فريقي ليستر سيتي وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي اليوم فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

التشكيل المتوقع لفريق ليستر سيتي أمام ساوثهامبتون حراسة المرمى : كاسبر شمايكل Advertisements خط الدفاع : ريكاردو بيريرا، ايفانز، سويونيكو، تشيلويل خط الوسط : نديدي، تليمانس، بيريز، بارنس، ماديسون خط الهجوم : جيمي فاردي