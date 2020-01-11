رياضة | الأهلي يقلل من سعي الزمالك لإيقاف كهربا







قلل النادي الأهلي من محاولات نادي الزمالك لإيقاف نجم الفريق السابق ونجم الأهلي الحالي محمود عبد المنعم كهربا.

وأبدى مصدر في جهاز الكرة في النادي الأهلي، عدم إهتمامه بمساعي النادي الأبيض في إيقاف كهربا، في أعقاب مغادرته الزمالك في الصيف الماضي نحو ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، ومن ثم توقيعه للأهلي في يناير الجاري. Advertisements

وذكر المصدر: " إجراءات الأهلي لضم كهربا صحيحة، نحن تعاقدنا مع اللاعب لمدة أربع سنوات ونصف من أفيش، الأهلي بالتالي ليس طرفاً في الأزمة".

وأضاف: " الزمالك أراد تصعيد الأزمة وهذا حقه، لكننا نثق في سلامة إجراءات ضم كهربا، وبالتالي تم قيده محلياً وأفريقياً".

وواصل: " من الصعب إيقاف كهربا، لأن الأهلي ليس طرفاً في الأزمة، ولكن قد يتم تغريمه مادياً، وذلك بعد عام أو عامين، في حال إثبات تضرر الزمالك".

وكانت إدارة النادي الابيض قد تقدمت بشكوى لإتحاد الكرة منذ يومين، حيث تزعم الإدارة أن كهربا مرتبط بعقد موثق مع النادي، وبالتالي يعتبر هارباً عن الفريق حيث يعد إنتقاله للبرتغال ثم الأهلي باطلاً.