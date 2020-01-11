رياضة | بالميراس يكشف الموقف النهائي لبيع نجمه لبرشلونة



أوضحت تقارير صحفية برازيلية، الموقف النهائي لنادي بالميراس البرازيلي، بشأن العرض الذي قدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، لضم لاعبه الشاب ماتيوس فرنانديز.

وأكدت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، على أن بالميراس البرازيلي، رفض عرضًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، والذي وصلت قيمته إلى 6 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب فرنانديز.

وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن البلوجرانا كان سيدخل مكافأة مالية أيضًا ضمن شروط التعاقد ترتبط بعدد مرات ظهور اللاعب مع الفريق الأول بنادي برشلونة، وهو الأقتراح الذي قوبل بالرفض في بالميراس.

واستطردت الصحيفة، أن نادي بالميراس يملك 75% من حقوق لاعب خط الوسط بعد التوقيع معه في العام الماضي مقابل 3.5 مليون يورو قادما من نادي بوتافوجو البرازيلي، واحتفظ الأخير بنسبة 25% من بطاقة فرنانديز، وبالتالي ينبغي الحصول على موافقته لإتمام إنتقاله إلى برشلونة حال تم التوصل لاتفاق.