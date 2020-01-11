شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد المصري.. إيهاب جلال يضع خطة المواجهة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى الفريق البورسعيدى لتصحيح الاوضاع بعد الخسارة من بيراميدز فى الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف ، ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.
المصري خاض 11 مباراة هذا الموسم بالدوري المحلى فاز في أربعة مباريات وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر أربعة مباريات كان آخرها التعادل مع الإنتاج الحربى بهدل لكل فريق ليحتل الفريق البورسعيدى المركز العاشر برصيد 15 نقطة .
ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.
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