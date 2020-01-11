شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وبلاتنيوم اليوم السبت 11 / 1 / 2020 بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على مضيفه بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، عندما يتقابل الفريقين في الثالثة من عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويحاول الجهاز الفني مواجهة أزمة الإجهاد التي يعاني منها الفريق بسبب طول رحلة السفر من القاهرة إلى زيمبابوي، والتي استغرقت قرابة الـ12 ساعة.

*ترتيب الاهلى قبل مواجهة بلاتنيوم

يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلفاً للمتصدر بفارق الأهداف النجم الساحلي، بعد خسارة المباراة الأولى أمام بطل تونس ،قبل أن يستعيد توازنه ويهزم الهلال السوداني في المباراة الثانية ويواصل انتصاراته على حساب بلاتينيوم في القاهرة، لذلك يرغب الأهلي في اسقاط بطل زيمبابوي مُجدداً للانقضاض على الصدارة، في الوقت الذي يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلي المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته في الثلاث مباريات التي خاضها في دور المجموعات حتى الأن.

*قائمة الاهلى المسافرة لزيمبابوى لمواجهة بلاتنيوم

ضمّت قائمة الأهلي المسافرة 20 لاعبًا وهم: محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ورامي ربيعة، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وجيرالدو، وأجايي، ومروان محسن، ووليد أزارو، وأحمد الشيخ، ومحمود عبدالمنعم «كهربا» ، ويترأس البعثة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة.

*ماذا قال فايلر عن مواجهة بلاتنيوم ؟

رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى أكد أن مباراة بلاتينيوم ستكون صعبة لكن خبرات لاعبى الأهلى قادرة على تحقيق نتيجة جيدة، موضحاً أن صعوبة المباراة تكمن فى أنها الأمل الأخير لبطل زيمبابوى من أجل المنافسة على حجز تذكرة التأهل للدور التالى فى دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن جميع الفرق تمتلك حظوظ الصعود لكن خبرات وقدرات لاعبى الأهلى قادرة على حسم اللقاء.

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وأضاف فايلر أن المنافسة قوية فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا حيث تضم العديد من الفرق أصحاب الخبرات والمستوى المتميز والتي سبق لها تحقيق اللقب من قبل وهو ما يزيد من إصرار الجهاز الفني ولاعبي الأهلي علي تحقيق التتويج باللقب وتحقيق طموحات الجماهير.

*التشكيل المتوقع للأهلى أمام بلاتنيوم

ومن المتوقع أن يدفع فايلر بتشكيل فى مباراة بلاتنيوم مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد هاني – علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: جونيور أجايي – جيرالدو – وليد أزارو.

*تاريخ مواجهات الاهلى وبلاتنيوم

خاض الأهلي11 مباراة أمام فرق زيمبابوي، تمكن من تحقيق الفوز في تسع مباريات وتعادل في مباراة وخسر مثلها ، نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك فرق زيمبابوي 19 مرة، بينما استقبلت شباكه خمسة أهداف.

يُعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي هو هداف الفريق أمام فرق زيمبابوي برصيد أربعة أهداف، وأول من سجل في شباك فرق زيمبابوي، وهو صاحب الهاتريك الوحيد للأهلي في تلك المواجهات ، بينما يعد وليد سليمان حاوى المارد الاحمر هو صاحب ثنائية الاهلى الاخيرة فى شباك بلاتنيوم بمباراة الجولة الثالثة لدور المجموعات .