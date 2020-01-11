تصرف غير لائق من جاهير الزمالك اتجاه كهربا خلال لقاء زيسكو

هاجمت جماهير نادي الزمالك محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي الحال خلال لقاء فريقها مع زيسكو الزامبي الذي أقيم على ملعب ستاد السلام في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ب. وقامت جماهير الزمالك بمهاجمة وسب كهربا خلال مباراة الفريق أمام زيسكو التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد. ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط خلف مازيمبي المتصدر برصيد 7 نقاط. يشار إلى أن محمود عبد المنعم كهربا، فسخ عقده مع الزمالك ثم انتقل إلى أفيس البرتغالي ومنه إلى الأهلي.

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