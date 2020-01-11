شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتوجه للإسماعيلية لدخول معسكر مغلق استعداداً للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى اليوم السبت لمدينة الإسماعيلية بعد أن يخوض مرانه الاخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ويعلن المدير الفنى قائمة فريقه التى ستخوض المباراة المقرر لها السابعة والنصف مساء غداً الاحد باستاد الإسماعيلية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى، ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

وخسر طلائع الجيش مباراته الاخيرة أمام حرس الحدود بثلاثية دون رد ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدورى العام، والتى سجلها محمد عبد اللطيف جريندو "هاتريك" فى الدقائق 12 و48 و 89

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ويغيب عن قائمة الطلائع فى مواجهة الاسماعيلى أحمد علاء مدافع الفريق ، والذى تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي، خلال مباراة حرس الحدود فى الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري، وأثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها المدافع بعد المباراة إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، ومن المقرر أن يجرى أحمد علاء العملية الجراحية خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر، جدير بالذكر أن أحمد علاء يلعب لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قادما من النادى الأهلى ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إجرائه جراحة الرباط الصليبى.

أكد أحمد علاء أنه يشعر أن إصابة الرباط الصليبى التى داهمته فى مباراة حرس الحدود هى اختبار من المولى عزوجل مؤكدا رضاه التام واستعداده للعودة أفضل من الفترة السابق ، وقال علاء فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : "قدر الله وماشاء فعل ، الاصابة اختبار من ربنا وأنا راضى ومتقبل وأسعى جاهداً للعودة للملاعب بأفضل صورة" .

ويضيف مدافع طلائع الجيش : " حتى الان لا أعلم توقيت اجراء الجراحة ولا مكانها ، ولكنى أوجه الشكر لكل من ساندنى فى هذه الازمة فلقد لمست حالة تعاطف شديدة من زملائى والجهاز الفنى".