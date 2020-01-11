شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الطائرة أمام الكاميرون فى ختام تصفيات طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم السبت ، منتخب رجال الكرة الطائرة نظيره الكاميرونى فى لقاء تحصيل حاصل بختام تصفيات أفريقيا التى تستضيفها مصر و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وحجز منتخب تونس تذكرة التأهل بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 أمس الجمعة بعدما فاز على متتخب مصر صاحب الأرض الخميس 3/0 .

حجز منتخب رجال الكرة الطائرة التونسى بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 عبر الفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 فى تصفيات أفريقيا التى تستضيفها مصر وتختتم غدا باستاد القاهرة .

خسر منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى جيدو على نظيره التونسى بنتيجة 3/0 فى ثان مواجهاته بتصفيات أفريقيا التى تستضيفها مصر و تختتم اليوم ،ليفقد فرص التأهل إلى الأولمبياد .

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وشهد انطلاق التصفيات فوز منتخب مصر الثلاثاء على نظيره الجزائرى بنتيجة 3 / 1 ، حيث تقام المنافسة بين 4 منتخبات بعد إستبعاد غانا من المشاركة .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين فى هذه البطولة كلاً من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ومحمد محسن ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى وأحمد سعيد وعمر نجيب ومصطفى عبد الرحمن وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف على.

فيما يضم الجهاز الفنى كلاً من، جيدو فيرميلن مديرًا فنيًا وأحمد عاشور مدرب عام وسامح ظلام إصابات ملاعب وتأهيل وأحمد سعودى طبيب وهاين أدولف لياقة بدنية وماتشيك ماريك أحصائى وهانى فكرى مدير إدارى وحسن عابد مدير إدارى المنتخبات وشريف الشمرلى مدير المنتخبات.

وشهد إعداد منتخب رجال الطائرة إلى التصفيات ، الخسارة جيدو أمام نظيره البلغارى فى مباراتين بنتيجة 3 / 1 بعدما خسر أمام بلجيكا بنتيجة 3/1 فى ثاني الوديات التى جمعت المنتخبين بعد أن تعادل فى أول ودية 2 / 2 فى ظل رفض المدير الفنى للمنتخب البلجيكى خوض الشوط الخامس فى المعسكر الذى أقيم على أرضه، لا سيما و أنه خاض معسكر فى هولندا و أخر فى الصين ايضا .