شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة على استعداداته لموقعة المصرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى اليوم السبت فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى انتي تشاتشيتش استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها السادسة مساء غداً الأحد على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة، حيث طالب المدرب الكرواتى لاعبيه بحسم التأهل للدور التالى ومواصلة قطار الارقام القياسية بالحفاظ على سجلهم خالى من الهزائم فى هذه النسخة .

ويعتلي بيراميدز قمة المجموعة في الكونفدرالية، برصيد 9 نقاط بالفوز في 3 مباريات متتالية ويحتاج للانتصار الرابع من أجل التأهل للدور المقبل بشكل رسمي مع أول مشاركة في تاريخ النادي بالبطولة.

بيراميدز خاض 12 مباراة بالدوري المحلى فاز في خمسة لقاءات، وتعادل فى 4 مواجهات وخسر ثلاثة مباريات ليتراجع للمركز الخامس برصيد 19 نقطة.

ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.