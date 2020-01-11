"بسبب اللاعبين".. إبراهيم حسن يكشف سبب الرحيل عن سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة بفريق نادي سموحة، أن رحيله عن النادي برفقة شقيقه حسام حسن جاء بسبب عدم شعور اللاعبين بالمجهود الذي يبذله الجهاز الفني.

وأضاف مدير الكرة بفريق نادي سموحة في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح السبت :"رحيلنا عن سموحة لم يكن بسبب مشكلة مع محمد فرج عامر رئيس النادي".

وتابع :"في الحقيقة رحيلي أنا وحسام بسبب عدم حرص اللاعبين في الفوز خاصة أننا أهدرنا نقاط لا تهدر".

وواصل :"منذ أن تولينا سموحة والفريق كان يواجه شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية إلا أننا نجحنا في البقاء وجددنا العقد والنية كانت البقاء مع الفريق حتى نهاية التعاقد".

وأكمل :"لاعبو سموحة لم يقدروا التعب الذي يبذله حسام حسن معهم على الرغم من الظروف الصحية التي يعاني منها خاصة أنه يعاني من مرض أشبه بما يتعرض له محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".

Advertisements

وعن موقفهم من الرجوع عن قرارهم والبقاء في سموحة، أجاب :"القرار نهائي وليس لدينا نيّة في العودة مجددًا".

فرج عامر كشف في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة "صدى البلد" أنه سيحاول إقناع حسام حسن في البقاء على رأس الجهاز الفني (طالع التفاصيل).

وحول وجود اتفاق مع ناد آخر، شدد إبراهيم حسن في نهاية تصريحاته، قائلاً :"غير صحيح ولا يوجد أي اتفاق مع ناد آخر أو تعاقد مع ناد في الفترة المقبلة".

سموحة كان قد تعرض لهزيمة مساء الأربعاء الماضي على يد وادي دجلة على ملعب "المكس" بالاسكندرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الأسبوع الثاني عشر.

جدير بالذكر أن سموحة يتواجد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة بعد الفوز في أربع مباريات وتعادل في خمس مناسبات مقابل ثلاث هزائم.