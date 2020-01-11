"مهاجم مصر الأول".. نجم الزمالك السابق يشيد بمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أشاد هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق، بمهاجم الفريق الأبيض مصطفى محمد، لافتًا إلى أن الأخير أثبت أنه مهاجم مصر الأول في الوقت الحالي.

وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" :"سعيد بإدارة باتريس كارتيرون لمباراة زيسكو، والزمالك يسير على خطى الكونفدرالية في الموسم الماضي".

وتابع :"في الموسم الماضي الزمالك عانى في بداية دور المجموعات حتى استطاع الفريق أن يتجاوز البداية السيئة بتخطى دور المجموعات حتى الحصول على اللقب".

وأكمل محلل بي إن سبورتس تصريحاته :"الزمالك تخطى مرحلة الضغط في الوقت الحالي من خلال إنهاء أمال زيسكو في التأهل".

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وكشف نجم الزمالك خلال تصريحاته أن على الفريق الأبيض استغلال "الكنز" من خلال الكرات العرضية، قائلاً :"لدينا العديد من اللاعبين أصحاب طوال القامة مثل الونش ومصطفى محمد ومحمود علاء".

واستطاع الزمالك أن يحقق انتصارًا قاريًا بالفوز على زيسكو الزامبي بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "السلام" ضمن حسابات المجموعة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتقاسم الزمالك بعد فوزه في مباراة الليلة صدارة المجموعة مؤقتًا مع مازيمبي الكونغولي برصيد سبع نقاط، في المقابل توقف رصيد زيسكو عند نقطتين متساويًا مع بريميرو دي أجوستو الأنجولي.

ومن المقرر أن يلعب مازيمبي غدًا السبت على ملعبه في الكونغو أمام بريميرو في إطار مباريات نفس المرحلة حيث ستقام المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.