يلتقي اليوم السبت، الفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف المدير الفني مباراة وديا أمام نظيره الأوليمبي علي ملعب نادى الاتحاد الجديد بسموحة في إطار استعدادات الاتحاد لمواجهة بيراميدز. بسموحة في إطار استعدادات الاتحاد لمواجهة بيراميدز. بينما يستعد فريق الأوليمبي لمباريات للدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز ب، ويجهز طلعت يوسف الفريق السكندري من أجل العودة للانتصارات، وإيقاف النتائج السلبية للفريق. الممتاز ب، ويجهز طلعت يوسف الفريق السكندري من أجل العودة للانتصارات، وإيقاف النتائج السلبية للفريق. وكان الاتحاد السكندري تعادل مع فريق انبي في الجولة الماضية ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يواجه الأوليمبي وديًا استعدادًا للقاء بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.