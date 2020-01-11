مانشيستر يونايتد يقترب من حسم صفقة برونو فيرنانديز

اقترب نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي من حسم صفقة إنتقال لاعب وسط فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي برونو فيرنانديز ، وتجري مفاوضات بين الناديين الأن لإتمام تلك الصفقة .
وقالت صحيفة " سي إم جورنال البرتغالية " أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قدم عرضا لسبورتنج لشبونة لضم فيرنانديز مقابل 60 مليون يوروبلإضافة إلي لاعب علي سبيل الإعارة للنادي البرتغالي .
فيما قالت صحيفة " أو جوجو " البرتغالية أن صفقة إنتقال فيرنانديز إلي مانشيستر يونايتد قد تحسم خلال الساعات المقبلة ، و أن اللاعب لديه رغبة في الانتقال إلي صفوف الفرقالأحمر .
ورفض فريق سبورتينج الصيف الماضي عقدا مقدما له من قبل فريق توتنهام للحصول علي فيرنانديز مقابل 70 مليون يورو ، معللين الرفض أن اللاعب لايريد اللعب إلا لليونايتد في إنجلترا.
ويذكر أن صحيفة مترو البريطانية ذكرت في تقرير لها مساء أمس الجمعة ، أن رئيس نادي سبورتينج لشبونة قد وصل إلي مقر نادي مانشيستر يونايتد للتفاوض بشأن اللاعب البرتغالي صاحب ال 25 عاما .
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