أوليفيه جيرو يقترب من الإنضمام إلي إنتر ميلان

إقترب الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي الحالي من الإنضمام إلي أحد عملاقه الدوري الإيطالي وهو فريق إنتر ميلان ، بعد إن إتفقا الناديين علي إتمام الصفقة و الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة .

وذكرت تقارير صحفية إيطالية صباح اليوم السبت

، أن جيرو قريب جدا من الانتقال إلي إنتر ميلان ، واتفق اللاعب علي الشروط الشخصيه للإنتقال ، وسيوقع اللاعب عقد انتقال مع النادي الإيطالي مدته موسمين ونصف أي حتي يونيو 2022 ، وسيتقادي نادي البلوز مبلغ يتراوح من 5 إلي 6 مليون يورو مقابل تلك الصفقة .

وفي ظل انتهاء عقد اللاعب الفرنسي مع تشيلسي الصيف المقبل ، قُدمت عروض لجيرو في وقت سابق من الشهر الجاري من أندية مثل أستون فيلا وليون الفرنسي ، إلا أنه مصمم علي الانتقال ليلعب ضمن صفوف فريق إنترميلان .