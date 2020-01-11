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جمهور الاتحاد السعودي يشن هجومًا عنيفًا على هارون كمارا

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شن جمهور الاتحاد السعودي حملة هجومية عنيفة على مهاجم الفريق هارون كمارا وذلك بسبب الأداء السيء الذي ظهر به اللاعب خلال مباراة فريقة امس الجمعة أمام النصر، في اللقاء الذي إنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لنظيره، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي

للمحترفين.

وعبر جمهور الاتحاد عن غضبه من أداء كمارا عبر نشر تغريدات إنتقاد له، عبر مقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، كما نشر الكاتب والناقد الرياضي عدنان جستنية تغريده عبرت عن عدم الرضي بأداء اللاعب خلال

اللقاء.

وقال جستينه في تغريدته : "بالله كمارا هذا لاعب.. والله حرام يكون لاعب حواري مو لاعب في الاتحاد".

وكان اللاعب هارون كامارا مهاجم الاتحاد قد أضاع هدفين خلال مباراة الاتحاد والنصر أمس، في اللقاء الذي انته بالتعادي الإيجابي، ويهدر الاتحاد نقطتين ليحتل المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة، بينما يؤكد النصر صدارته للدوري السعودي برصيد 30 نقطة.

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