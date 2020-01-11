جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 11-1-2020 والقنوات الناقلة

المباراة ???? المواعيد ⏰+ القنوات الناقلة ???? البطولة ???? بلاتينيوم – الأهلي الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية قناة بي إن سبورتس 1 دوري أبطال أفريقيا – الجولة 4 المجموعة الثانية ماميلودي صن داونز – اتحاد العاصمة الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية قناة بي إن سبورتس 3 دوري أبطال أفريقيا – الجولة 4 المجموعة الثالثة مازيمبي – أول أغسطس الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية قناة بي إن سبورتس 7 دوري أبطال أفريقيا – الجولة 4 المجموعة الأولى منتخب البحرين الأولمبي – منتخب العراق الأولمبي الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية. قناة بي إن سبورتس 5 + قناة الكأس الثالثة القطرية كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا – الجولة 2 ، المجموعة الأولى منتخب أستراليا الأولمبي – منتخب تايلاند الأولمبي الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية. كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا – الجولة 2 ، المجموعة الأولى فيتا كلوب – الترجي 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 1 دوري أبطال أفريقيا – الجولة 4 المجموعة الرابعة بيترو أتلتيكو – الوداد البيضاوي 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 5 دوري أبطال أفريقيا – الجولة 4 المجموعة الثالثة الهلال – النجم الساحلي 19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 1 دوري أبطال أفريقيا – الجولة 4 المجموعة الثانية كريستال بالاس – آرسنال 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية. قناة بي إن سبورتس 2 الدوري الانجليزي الممتاز – الجولة 22 تشيلسي – بيرنلي 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 7 الدوري الانجليزي الممتاز – الجولة 22 ليستر سيتي – ساوثامبتون 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الانجليزي الممتاز – الجولة 22 مانشستر يونايتد – نوريتش سيتي 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 2 + تي آر تي سبور التركية الدوري الانجليزي الممتاز – الجولة 22 توتنهام – ليفربول 17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية. قناة بي إن سبورتس 2 + سكاي سبورتس البريطانية + كانال بلوس بولندا. الدوري الانجليزي الممتاز – الجولة 22 كالياري – ميلان 14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 4 الدوري الايطالي – الجولة 19 لاتسيو – نابولي 17:00 جرينيتش، 19:00 مصر، 20:00 السعودية قناة بي إن سبورتس 4 + دجيتال سبورت 1 المجرية. الدوري الايطالي – الجولة 19 الإنتر – أتالانتا 19:45 جرينيتش، 21:45 مصر، 22:45 السعودية. قناة بي إن سبورتس 4 Advertisements الدوري الايطالي – الجولة 19 بوردو – ليون 16:30 جرينيتش، 18:30 مصر، 19:30 السعودية. قناة بي إن سبورتس 6 الدوري الفرنسي – الجولة 20 ضمك – الاتفاق 12:50 جرينيتش، 14:50 مصر، 15:50 السعودية. القناة الرياضية السعودية 1 الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 14 الفيصلي – الرائد 15:05 جرينيتش، 17:05 مصر، 18:05 السعودية. القناة الرياضية السعودية 4 الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 14 الهلال – الوحدة 17:05 جرينيتش، 19:05 مصر، 20:05 السعودية. القناة الرياضية السعودية 1 الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 14 المغرب التطواني – اتحاد طنجة 14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية. القناة الأولى المغربية “Al Aoula Inter HD”. الدوري المغربي للمحترفين – الجولة 12 رجاء بني ملال – أولمبيك خريبكة 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية. القناة المغربية الرياضية “لايف اتش دي”. الدوري المغربي للمحترفين – الجولة 12 اف سي مصر – المقاولون العرب 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. قناة أون سبورت + قناة تايم سبورت الدوري المصري الممتاز – الجولة 13 (مؤجلة من يوم 4 يناير 2020). ظفار – العروبة 15:15 جرينيتش، 17:15 مصر، 18:15 السعودية. القناة الرياضية العُمانية الدوري العُماني عمانتل – الجولة 15 (مهددة بالتأجيل بعد وفاة السلطان قابوس) زامورا – ريال مايوركا 11:00 جرينيتش، 13:00 مصر، 14:00 السعودية. كأس ملك إسبانيا – الدور الثاني آرو – أوساسونا 11:00 جرينيتش، 13:00 مصر، 14:00 السعودية. كأس ملك إسبانيا – الدور الثاني بورتجاليتي – ريال بيتس 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 19:00 السعودية كأس ملك إسبانيا – الدور الثاني سيستاو ريفر – أثلتيك بلباو 18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية كأس ملك إسبانيا – الدور الثاني بادلونا – خيتافي 18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية كأس ملك إسبانيا – الدور الثاني قرطاجنة – جيرونا 18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية كأس ملك إسبانيا – الدور الثاني تاماريسيتي – غرناطة 20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية. كأس ملك إسبانيا – الدور الثاني ماربيلا – بلد الواليد 20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية. كأس ملك إسبانيا – الدور الثاني أوريهوليا – فياريال 20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية. كأس ملك إسبانيا – الدور الثاني السد – الريان 16:30 جرينيتش، 18:30 مصر، 19:30 السعودية. قناة الكأس القطرية الأولى + قناة بي إن سبورتس المفتوحة كأس قطر – نصف النهائي

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