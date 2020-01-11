جدول مواعيد مباريات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة لطوكيو 2020

المباراة ????????

التاريخ ???? الموعد ⏰

المجموعة ???? + الجولة ???? + الملعب ????

العراق (1-1) أستراليا

الاربعاء 8-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة A – الجولة الأولى

ملعب تاماسات ????

تايلاند (5-0) البحرين

الاربعاء 8-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة A – الجولة الأولى

ملعب راجامانجالا ????

أوزبكستان (1-1) إيران

الخميس 9-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة C – الجولة الأولى

ملعب تينسولانون ????

قطر (2-2) سوريا

الخميس 9-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة B – الجولة الأولى

ملعب تاماسات ????

اليابان (1-2) السعودية

الخميس 9-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة B – الجولة الأولى

ملعب تينسولانون ????

كوريا الجنوبية (1-0) الصين

الخميس 9-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة C – الجولة الأولى

ملعب تينسولانون ????

فيتنام (0-0) الإمارات

الجمعة 10-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة D – الجولة الأولى

ملعب شانج آرينا ????

كوريا الشمالية (1-2) الأردن

الجمعة 10-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة D – الجولة الأولى

ملعب شانج آرينا ????

البحرين – العراق

السبت 11-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة A – الجولة الثانية

ملعب تاماسات ????

أستراليا – تايلاند

السبت 11-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة A – الجولة الثانية

ملعب تاماسات ????

السعودية – قطر

الأحد 12-1-2020، الساعة 10:15، بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة B – الجولة الثانية

ملعب تاماسات ????

إيران – كوريا الجنوبية

الأحد 12-1-2020، الساعة 10:15، بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة C – الجولة الثانية

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ملعبتينسولانون ????

سوريا – اليابان

الأحد 12-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة B – الجولة الثانية

ملعب تاماسات ????

الصين – أوزبكستان

الأحد 12-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة C – الجولة الثانية

ملعب تينسولانون ????

الإمارات – كوريا الشمالية

الاثنين 13-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة D – الجولة الثانية

ملعب شانج آرينا ????

الأردن – فيتنام

الاثنين 13-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة D – الجولة الثانية

ملعب شانج آرينا ????

تايلاند – العراق

الثلاثاء 14-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة A – الجولة الثالثة

ملعب راجامانجالا ????

أستراليا – البحرين

الثلاثاء 14-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة A – الجولة الثالثة

ملعب تاماسات ????

أوزبكستان – كوريا الجنوبية

الاربعاء 15-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة C – الجولة الثالثة

ملعب تاماسات ????

الصين – إيران

الاربعاء 15-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة C – الجولة الثالثة

ملعب تينسولانون ????

السعودية – سوريا

الاربعاء 15-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة B – الجولة الثالثة

ملعب تاماسات ????

قطر – اليابان

الاربعاء 15-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة B – الجولة الثالثة

ملعب راجامانجالا ????

الأردن – الإمارات

الخميس 16-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة D – الجولة الثالثة

ملعب شانج آرينا ????

فيتنام – كوريا الشمالية

الخميس 16-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة D – الجولة الثالثة

ملعب راجامانجالا ????