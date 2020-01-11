رياضة | لاعب الأهلي يقترب من الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الأهلي يقترب من الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية عن اقتراب أحد نجوم الأهلي، إلي الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.
وذكرت التقارير أن صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي أصبح على أعتاب الانتقال إلي
ونجح النادي الأهلي في تسويق صالح جمعة في الدوري السعودي، واستطاع الحصول على عرض جيد للاعب للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ورفض صالح جمعة الانتقال لأحد الأندية المصرية، رغم تلقيه عدة عروض من أندية الدوري خلال الفترة الأخيرة، لكنه تمسك بخوض تجربة احتراف خارجي ورفض اللعب في مصر إلا للنادي الأهلي.
الجدير بالذكر أن صالح جمعة سبق وخاض تجربة في الدوري السعودي مع نادي الفيصلي لكنه لم يستمر معه فترة طويلة حيث تم فسخ التعاقد معه سريعًا، وبررت الإدارة إنهاء التعاقد معه لأسباب إنضباطية.