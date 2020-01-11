رياضة | الدوري السعودي| التشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الوحدة

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موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الوحدة في تمام الساعة السابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وخمسة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.