رياضة | الدوري السعودي| التشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الوحدة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري السعودي| التشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 11/يناير/2020 - 02:20 ص
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أميرة فطيم
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يستضيف ملعب جامعة الملك سعود،مواجهة نارية تجمع بين الهلال ونظيره الوحدة، مساء اليوم السبت الموافق 11 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي:-
من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الوحدة في تمام الساعة السابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وخمسة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي:-
وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.
التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة الوحدة:-
من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه محمد البريك وجانغ هيون سوو وعلي هادي آل بليهي وياسر الشهراني، فيما سيأتي عبدالله عطيف وغوستافو كويلار وكارلوس إدواردو في قلب الميدان، وأمامه سيباستيان جيوفينكو وسالم الدوسري وبافيتيمبي جوميز.
حراسة المرمى : عبدالله المعيوف
خط الدفاع : محمد البريك – جانغ هيون سوو – علي هادي آل بليهي – ياسر الشهراني
خط الوسط : عبدالله عطيف – غوستافو كويلار – كارلوس إدواردو
خط الهجوم : سيباستيان جيوفينكو – سالم الدوسري – بافيتيمبي جوميز.
التشكيل المتوقع للوحدة في مواجهة الهلال:-
حراسة المرمى: عبد الله الجدعاني
خط الدفاع: فواز الصقور - ريناتو شافيز - البرتو بويتا - عبد الله الزوري
خط الوسط: محمد القرني - مشاري القحطاني
خط الوسط الهجومي: ماركوس جيليرمي - كاريج جودوين - راكان الشملان
خط الهجوم: يوسف نياكاتي.
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