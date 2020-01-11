رياضة | أرتيتا يكشف كواليس إقناع نجم آرسنال بالبقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرتيتا يكشف كواليس إقناع نجم آرسنال بالبقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال عن كواليس إقناعه للسويسري جرانيت تشاكا بالاستمرار مع النادي على خلفية الأزمة الكبيرة التي نشبت بين تشاكا وجماهير المدفعجية في الآونة الأخيرة.



وقال أرتيتا فى تصريحات نقلتها صحيفة ديلى ستار الإنجليزية:"كانت أول رسالة له هي أنني أردت أن أفهم كيف كان يشعر ولماذا كان يشعر بهذه الطريقة، أردت منه أن يسمع رأيي في الموضوع وأنني مستعد لدعمه ومستعد لدفع النادي لأن يكون مساندًا له أيضًا لأنني اعتقدت أنه لاعب جيد حقًا".



واختتم أرتيتا تصريحاته قائلاً:"حاولت إقناعه بهذه الطريقة، لقد فكر في الأمر وكان رده إيجابيًا للغاية بعد ذلك وأعتقد أنه غيّر رأيه وتراجع عن فكرة الرحيل عن آرسنال".



وأكد المدير الفني الإسباني أنه أقنع تشاكا بتغيير رأيه بشأن مستقبله بعد أن كان قريبًا من الانتقال إلى الدوري الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وكان تشاكا على وشك الرحيل عن آرسنال بعد أزمته مع المشجعين الذين هاجموه خارج الملعب أثناء مباراة كريستال بالاس في أكتوبر الماضي وهو الحادث الذي أدى إلى خسارة النجم السويسرى لشارة قيادة الفريق ليكشف وكيل أعماله بعدها أن اللاعب وافق على الرحيل إلى هرتا برلين الألماني في ديسمبر الماضي.