رياضة | إنتر ميلان ضد أتالانتا.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا

تنطلق المباراة غداً السبت 11 يناير، وذلك في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 4.

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يعود للإنتر النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، فيما يغيب نيكولو باريلا لاعب الوسط بعد تلقيه الإنذار الخامس، بالإضافة للمدافع ميلان سكرينيار الذي تلقى بطاقة حمراء في مواجهة الفربق الأخيرة ضد نابولي بالإضافة للنجم المصاب ستيفانو سينسي.

على الجانب الآخر، لا يعاني المدرب جان بييرو جاسبريني من أي إصابات أو غابات في تشكيلته التي ستواجه إنتر ميلان غداً.

التشكيل المتوقع لفرق إنتر ميلان ضد أتالانتا في ضوء ذلك، من المحتمل أن يخوض مدرب إنتر ميلان أنطونيو كونتي اللقاء بطريقته المعهودة 3-5-2 معتمداً على الأسماء الأتية.