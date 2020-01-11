رياضة | موعد مباراة الهلال السعودي اليوم| مشاهدة مباراة الهلال ضد الوحدة بث مباشر في دوري الأمير محمد بن سلمان

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

نتائج الفريقين في آخر مواجهة بالدوري السعودي:-

حقق الهلال، فوزًا ثمينًا على نظيره الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب استاد جامعة الملك سعود، في لقاء مؤجل من مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين