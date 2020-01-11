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رياضة | جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل موقعة توتنهام ضد ليفربول

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الممتاز قبل موقعة توتنهام ضد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ":

1- ليفربول 58 نقطة .

2- ليستر سيتي 45 نقطة .

3- مانشستر سيتي 44 نقطة .

4- 36 نقطة .

5- شيفيلد يونايتد 32 نقطة .

6- مانشستر يونايتد 31 نقطة .

7- توتنهام 30 نقطة .

8- ولفرهامبتون 30 نقطة .

9- كريستال بالاس 28 نقطة .

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10- أرسنال 27 نقطة .

11- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة .

12- إيفرتون 25 نقطة .

13- ساوثامبتون 25 نقطة .

14- بيرنلي 24 نقطة .

15- برايتون 24 نقطة .

16- وست هام يونايتد 22 نقطة .

17-أستون فيلا 21 نقطة .

18- بورنموث 20 نقطة .

19- واتفورد 19 نقطة .

20- نورويتش سيتي 14 نقطة

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