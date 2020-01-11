عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مدرب اتحاد جدة يطالب بالتعاقد مع 3 لاعبين جدد

السبت 11 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، أن فريقه أصبح في حاجة إلى التعاقد مع بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وتعادل فريق الاتحاد مع النصر بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ14 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأشار تين كات، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن إدارة الاتحاد بصدد التعاقد مع 3 أو 4 لاعبين خلال شهر يناير/كانون الثاني الحالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وأوضح المدرب الهولندي أنه تم عقد جلسة مع المسؤولين خلال الساعات القليلة الماضية، تم خلالها الاتفاق على المراكز التي تحتاج إلى التدعيم.

وعن مباراة فريقه أمام النصر، علق قائلاً: "الأداء كان جيدا من جانب بعض اللاعبين، ولكن كنت أتمنى تحقيق نتيجة أفضل من التعادل".

ويحتل الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، بينما يحل النصر بالمركز الأول بـ30 نقطة بعد مرور 14 جولة.