شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد المصري.. السماوى يرفع درجة الاستعدادات القصوى للقاء البورسعيدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى اليوم السبت فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى انتي تشاتشيتش استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها السادسة مساء غداً الأحد على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة، حيث طالب المدرب الكرواتى لاعبيه بحسم التأهل للدور التالى ومواصلة قطار الارقام القياسية بالحفاظ على سجلهم خالى من الهزائم فى هذه النسخة.

ويعتلي بيراميدز قمة المجموعة في الكونفدرالية، برصيد 9 نقاط بالفوز في 3 مباريات متتالية ويحتاج للانتصار الرابع من أجل التأهل للدور المقبل بشكل رسمي مع أول مشاركة في تاريخ النادي بالبطولة.

بيراميدز خاض 12 مباراة بالدوري المحلى فاز في خمسة لقاءات، وتعادل فى 4 مواجهات وخسر ثلاثة مباريات ليتراجع للمركز الخامس برصيد 19 نقطة.

ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.

قررت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم نقل مباراة الاتحاد السكندري مع بيراميدز المقرر اقامتها في السابعة والنصف مساء الخميس 16 يناير الحالي ضمن مباريات الجولة 13 لمسابقة الدوري الممتاز إلى ملعب حرس الحدود بالأسكندرية بدلا من اقامتها بستاد الأسكندرية.

جاء قرار نقل مباراة الاتحاد السكندري و بيراميدز بسبب الإصلاحات التي تجرى باستاد الإسكندرية الذى استضاف أكثر من مباراة مؤخراً بالدوري أو البطولة العربية.

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استمر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في صدارة هدافى الدورى المصرى، بعد إقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، اليوم الثلاثاء 7 / 1 / 2020 حيث تعادل أسوان مع نظيره الجونة، فيما تعادل أيضًا الآنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى، بينما خسرالإسماعيلى من نظيره بيراميدز بهدف نظيف.

وجاء عبد الله السعيد برصيد 9 أهداف علي قمة ترتيب الهدافيين، فيما احتل محمد شريف لاعب إنبي المركز الثاني برصيد 7 أهداف، فيما جاء حسام حسن لاعب سموحة في المركز الثالث برصيد 6 أهداف.

فاز فريق بيراميدز على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف سجله دودو الجباس، فى الدقيقة 80 من عمر المباراة التى أقيمت أمس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع الـ12 بالدورى بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 19، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 14 نقطة.