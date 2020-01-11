شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يطمئن على البدلاء فى ودية الأوليمبى استعداد لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يخوض الفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قيادة مديره الفنى طلعت يوسف ودية أمام الاوليمبى فى الواحده والنصف ظهراً على ملاعب النادى بسموحه .

ويسعى طلعت لتجهيز البدلاء والاطمئنان على العائدين من الاصابة امثال نور السيد والذى اشتكى من الام الضامة وغاب عن مباراه انبى الاخيرة

والاوغندى اوكوى والذى خضع لعمليه بسيطه لخلع ضرس .

ويسعى طلعت يوسف لتحقيق نتيجه ايجابيه امام بيراميدز والمقرر لها الخميس المقبل على ملعب حرس الحدود عقب غلق استاد الاسكندريه لعمل الصيانه

للحفاظ على موقع الفريق فى المربع الذهبى .

نجح نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع المهاجم الدولي الليبي أنيس سالتو صاحب الـ 27 عاما بعقد يمتد لمدة 6 أشهر حتي نهاية الموسم مع أحقية التجديد بعد فسخ اللاعب تعاقده مع نادي النجم الساحلي التونسي.

وكان مسئولي نادي الاتحاد السكندري، قد دخلوا في مفاوضات مع أنيس سالتو، من أجل اقناعه بالانضمام للفريق في يناير الجاري، وذلك بناء على طلب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بامكانات اللاعب الفنية، خاصة أنه قام بتدريبه من قبل في نادي أهلي طرابلس الليبي.

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وكان نادى الإسماعيلى قد دخل فى مفاوضات جادة مع الدولى الليبى أنيس سلتو لاعب النجم الساحلى التونسى، للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية فى شهر يناير الحالى، وكان نجم المنتخب الليبى أحد الأهداف التى رصدها نادى الزمالك لضمه خلال فترة تولى البرتغالى أوجستو إيناسيو قيادة الفريق فى وقت سابق قبل رحيل المدرب عن قيادة أبناء ميت عقبة.

وجاءت بداية "سلتو" صاحب الـ27 عاما، مع نادى المدينة الليبى حتى سنة 2016 ثم انتقل بعدها إلى نادى النجم الساحلى التونسى فى 2016 وانضم لصفوف الأهلى الليبى موسم 2017 ليعزز صفوف الفريق فى المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا فى ذلك التوقيت، ويتنافس الإسماعيلى مع عدد من الأندية المغرية لضم اللاعب خلال شهر يناير الجاري.

وفي ذات السياق، طلب طلعت يوسف، من رئيس نادي الاتحاد السكندري، تدعيم الفريق بلاعب خط وسط مميز، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

المدير الفني للاتحاد يرغب في تدعيم الفريق بلاعب خط وسط، وذلك لحل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، حيث لا يوجد سوى الثلاثي نور السيد واحمد نبيل مانجا وهشام محمد، بالاضافة الى اللاعب الشاب مروان عطية.

ورشح مدرب الاتحاد لمسئولي النادي أكثر من لاعب للتعاقد مع اي منهم على رأسهم صلاح ريكو، لاعب مصر المقاصة.

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات على حساب كل من المصري البورسعيدي والجونة وحرس الحدود بهدف نظيف والإسماعيلي بثلاثية نظيفة والمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين واف سي مصر بهدفين مقابل هدف وتعادل في 3 مباريات امام وادي دجلة بهدف لكل فريق وانبي وطنطا سلبيا وتعرض للهزيمة في 3 مباريات أمام الزمالك بهدف نظيف والأهلي برباعية نظيفة والمقاولون بهدف نظيف