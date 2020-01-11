شكرا لقرائتكم يوسف أوباما يرد على أنباء اشتباكه مع الجماهير بـ"الأفضل فى التاريخ" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، على الأنباء المترددة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن بصقه على جماهير الأبيض، خلال المباراة التى جمعت الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبى، مساء الجمعة، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد، أحرزهما المغربى أشرف بن شرقى ومصطفى محمد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وحرص أوباما على الرد على الأنباء المترددة بعدما قام بنشر صورة لجماهير الزمالك عبر "استورى" حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، ودون على الصورة رقم واحد معلقًا عليها بـ "الأفضل على مر التاريخ".

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اقترب الزمالك من التأهل إلى دور الـ 8 ببطولة دورى أبطال إفريقيا حيث احتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من 4 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بنفس الرصيد 7 نقاط، ولكنه لعب 3 مباريات حتى الآن ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ولكنه لعب 3 مباريات أيضًا قبل مباراته مع مازيمبى، عصر اليوم السبت.

يذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراته أمام الجونة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ملعب الأخير، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.